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24 августа, 17:40

Полиция Австралии задержала пенсионерку, которая всю жизнь мечтала об аресте

<p>Полицейские приехали на 100-летие Джин Бикентон. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / VIctoria Police </p>

Полицейские приехали на 100-летие Джин Бикентон. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / VIctoria Police

Полиция Австралии исполнила необычную мечту пенсионерки, которая всю жизнь хотела быть арестованной. В наручники "нарушительницу" заковали в день её рождения. Такой подарок ей сделали друзья в честь 100-летнего юбилея.

По информации агентства Times Now, Джин Бикентон — так зовут старушку — на протяжении десятилетий мечтала побывать в роли задержанной. Такое желание у неё появилось из-за того, что австралийка никогда не нарушала закон, работала медсестрой в армии и за всю свою праведную жизнь даже ни разу не была пьяна.

О мечте женщина рассказала сотрудникам дома престарелых, и в день рождения они сделали пенсионерке сюрприз — вызвали полицию. По словам Бикентон, это был один из лучших праздников в её жизни.

"Во время празднования юбилея трое молодых констеблей ворвались на территорию с мигалками и сиренами. Офицеры осторожно надели наручники на мисс Бикентон и "официально" объявили о задержании", — пишет Times Now. При этом наручники старушке оставили в подарок.

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Ирина Фальке

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