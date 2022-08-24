Российские дипломаты на Кипре получили угрозы в день гибели Дарьи Дугиной

Работники Посольства РФ на Кипре получили угрозы в день гибели журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил посол России в республике Станислав Осадчий.

"Нам поступают угрозы уже и в адрес сотрудников посольства. Например, в день трагической гибели Дарьи Дугиной в посольство позвонил один человек, звонивший на плохом английском языке с характерным акцентом произнёс: "Вы следующие", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, по словам дипломата, вечером 24 августа перед зданием посольства украинская диаспора планирует провести крупный митинг, облив дипведомство краской и закидав его камнями. Дипломаты по всем этим поводам обращаются в полицию и рассчитывают, что правоохранители не допустят такого развития событий.