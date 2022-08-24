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24 августа, 12:02

Российские дипломаты на Кипре получили угрозы в день гибели Дарьи Дугиной

Посол Осадчий рассказал об угрозах российским дипломатам на Кипре в день гибели Дугиной

Работники Посольства РФ на Кипре получили угрозы в день гибели журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил посол России в республике Станислав Осадчий.

"Нам поступают угрозы уже и в адрес сотрудников посольства. Например, в день трагической гибели Дарьи Дугиной в посольство позвонил один человек, звонивший на плохом английском языке с характерным акцентом произнёс: "Вы следующие", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, по словам дипломата, вечером 24 августа перед зданием посольства украинская диаспора планирует провести крупный митинг, облив дипведомство краской и закидав его камнями. Дипломаты по всем этим поводам обращаются в полицию и рассчитывают, что правоохранители не допустят такого развития событий.

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Ранее в МИД Кипра объяснили отказ поддержать запрет на выдачу виз россиянам. Эта мера причинила бы ущерб русским общинам, которые живут в странах Евросоюза.

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Сайт Посольства РФ на Кипре

Артур Лапсаков

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