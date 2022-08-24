Самый молодой пилот завершил кругосветку

17-летний бельгиец Мак Рутерфорд, называвший себя самым молодым пилотом, совершающим одиночный кругосветный полёт, завершил путешествие. Об этом говорится в публикации Болгарского национального радио. По данным СМИ, парень приземлился сегодня недалеко от села Кондофрей на западе Болгарии. Отметим, что молодой человек начал кругосветку в марте этого года оттуда же.

"Рутерфорд побил два рекорда: самый молодой пилот, совершивший кругосветное путешествие в одиночку, и самый молодой человек, совершивший кругосветное путешествие на сверхлёгком самолёте. Он прошёл по территории 52 стран. Ожидается, что его достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса", — сказано в материале радио.

Лайф напоминает, что в конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров попросил главу Росавиации Александра Нерадько согласовать полёт над территорией России Рутерфорду, который совершает одиночное кругосветное путешествие на сверхлёгком самолёте Shark и тем самым устанавливает мировой рекорд. К руководителю ведомства также обратились представители гражданской авиации, среди которых — глава компании MAK Aviation, занимающейся обслуживанием воздушных судов и согласованием частных полётов через Россию, Юлия Авраменко.