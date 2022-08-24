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24 августа, 18:31

Причиной пожара на складе в Москве мог стать аварийный режим работы энергосети

Причиной пожара на складе автозапчастей строительного рынка "Стройдвор" на севере Москвы мог стать аварийный режим работы энергосети, сообщили в экстренных службах в среду.

"По предварительным данным, причиной пожара на складе в Сигнальном проезде мог стать аварийный режим работы энергосети в условиях жары", — приводит заявление сотрудников спецслужб ТАСС.

При этом сообщается, что сейчас прорабатываются и другие версии произошедшего. Что именно спровоцировало пожар, будет установлено в ходе проведения экспертизы.

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Напомним, сегодня днём стало известно, что на складе на севере Москвы произошёл пожар. Возгорание возникло на третьем этаже здания, его изначальная площадь составила 150 квадратных метров. Позже сообщалось, что огонь охватил уже 1500 квадратных метров. Кроме того, один человек погиб.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Ирина Фальке

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