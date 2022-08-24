Причиной пожара на складе в Москве мог стать аварийный режим работы энергосети

Причиной пожара на складе автозапчастей строительного рынка "Стройдвор" на севере Москвы мог стать аварийный режим работы энергосети, сообщили в экстренных службах в среду.

"По предварительным данным, причиной пожара на складе в Сигнальном проезде мог стать аварийный режим работы энергосети в условиях жары", — приводит заявление сотрудников спецслужб ТАСС.