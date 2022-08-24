На Украине Бориса Джонсона "назначили" премьером

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинский телеканал ICTV "назначил" главой правительства Украины. Произошло это только в титрах, по ошибке.

Телеканал показывал пресс-конференцию Джонсона в Киеве. В ходе трансляции британского политика случайно обозначили надписью в кадре, гласящей, что это "премьер-министр Украины".

Ранее Лайф писал, что Борис Джонсон приехал в Киев и объявил о новом крупном пакете военной помощи. В него войдут военные поставки на сумму 54 миллиона фунтов. В Киеве Джонсона встретил президент Владимир Зеленский, который поблагодарил его за такую поддержку.