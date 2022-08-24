Бастрыкин неожиданно приехал на площадку по сносу особняка Салтыковой в Петербурге

К группе, расследующей дело по сносу особняка Салтыковой на улице Большой Морской в Санкт-Петербурге, подключат следователей центрального аппарата СК РФ. Такое распоряжение дал сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он лично посетил площадку по сносу этого здания, осмотрел его и провёл оперативное совещание.

Бастрыкин в Петербурге по делу о сносе особняка Салтыковой. Видео © Telegram-канал / SHOT

"Он дал поручение усилить следственную группу, включив в неё следователей центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования и проведения экспертиз с целью установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к незаконным действиям. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем на особый контроль", — говорится в сообщении СК России.

Как пояснили в ведомстве, Главным следственным управлением СК России расследуется дело по фактам сносов объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. И один из них как раз особняк Е.П. Салтыковой.

Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу следствия на начальном этапе и поручил организовать служебную проверку в отношении петербургских следователей, в производстве которых находилось уголовное дело. Также глава ведомства поручил возбудить ещё одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин" Николая Маркова, обвиняемого в нападении на градозащитника Олега Мухина, и добиться его ареста в суде. Работы по сносу спорных объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге по поручению председателя СК России будут приостановлены.

Напомним, "Северная земельная компания", которая владеет особняком Салтыковой, строит там гостиницу высшей категории на 44 номера (стоимость работ оценили в 950 млн рублей). Бдительные градозащитники увидели, что на территории незаконно сносят исторические дворовые флигели, и написали об этом главе СК. Он, в свою очередь, поручил проследить за всем этим и.о. руководителя ГСУ СКР по Петербургу Дмитрию Иванову и возбудить уголовное дело, а также представить оперативный доклад. Через некоторое время выяснилось, что снос продолжается, а на месте работ совершено нападение на одного из активистов — Олега Мухина.