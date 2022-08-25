Посла России вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи в Совбезе ООН

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил о решении вызвать российского посла в этой стране Александра Змеевского на беседу. Поводом стали заявления России на заседании Совбеза ООН в адрес Чехии.

"Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Заместитель министра Ярослав Курферст решительно осудил возмутительные и ложные обвинения России в адрес Чехии в Совете Безопасности ООН", — написал министр в Twitter.

Возмущение Праги вызвали слова постпреда России при ООН Василия Небензи. Он заявил накануне, что Москва ждёт реакции властей Чехии на высказывание министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.