Посла России вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи в Совбезе ООН
Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил о решении вызвать российского посла в этой стране Александра Змеевского на беседу. Поводом стали заявления России на заседании Совбеза ООН в адрес Чехии.
"Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Заместитель министра Ярослав Курферст решительно осудил возмутительные и ложные обвинения России в адрес Чехии в Совете Безопасности ООН", — написал министр в Twitter.
Возмущение Праги вызвали слова постпреда России при ООН Василия Небензи. Он заявил накануне, что Москва ждёт реакции властей Чехии на высказывание министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
Как рассказывал Лайф, Чернохова заявила, что ей не жаль ни Дарью, ни её отца, а "ночь на 21 августа в России запомнят надолго".
Напомним: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. В Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
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