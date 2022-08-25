НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 21:35

Как у Юлии Началовой: Раскрыта причина смерти звезды "Интернов" Максима Пинскера

Mash: Причиной смерти актёра Максима Пинскера стало заражение крови

<p>Актёр Максим Пинскер. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/6128/foto/27917/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Актёр Максим Пинскер. Фото © Кино-театр.ру

Предположительно, причиной смерти актёра Максима Пинскера стала инфекция, которая повлекла за собой заражение крови. Артист впал в кому, и медикам не удалось его спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сына артиста Якова.

В плохом состоянии актёр вернулся со съёмок в Калуге, куда он отправился 20 августа. Максим уже не мог самостоятельно ходить и жаловался на боли в ноге. Добраться до квартиры ему помог сын. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи госпитализировала Пинскера, в больнице у артиста взяли анализы, поставили диагноз: инфекция уже попала в спинной мозг, началось заражение крови. После у него остановилось дыхание.

У Пинскера остались трое детей, самому младшему — 15 лет. Жена брата Максима в социальных сетях попросила неравнодушных о финансовой помощи.

Что стало с детьми, чьи знаменитые родители слишком рано ушли из жизни

Что стало с детьми, чьи знаменитые родители слишком рано ушли из жизни

Лайф писал, что Пинскер служил в Театре Маяковского и получил известность благодаря ролям в сериалах "Колл-центр", "Интерны", "Час Волкова", а также фильмам "Дурак" и "Тяжеловес". Помимо съёмок в кино артист также занимался озвучиванием классических произведений отечественных и зарубежных авторов.

Напомним также, что заражение крови стало причиной смерти и певицы Юлии Началовой. Её не стало в марте 2019 года. Врач рассказывал, что артистка до последнего отказывалась от операции на поражённой гангреной ноге. Когда всё же провели операцию, было уже поздно. К тому времени начался сепсис, певица была без сознания.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров