Как у Юлии Началовой: Раскрыта причина смерти звезды "Интернов" Максима Пинскера

Предположительно, причиной смерти актёра Максима Пинскера стала инфекция, которая повлекла за собой заражение крови. Артист впал в кому, и медикам не удалось его спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сына артиста Якова.

В плохом состоянии актёр вернулся со съёмок в Калуге, куда он отправился 20 августа. Максим уже не мог самостоятельно ходить и жаловался на боли в ноге. Добраться до квартиры ему помог сын. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи госпитализировала Пинскера, в больнице у артиста взяли анализы, поставили диагноз: инфекция уже попала в спинной мозг, началось заражение крови. После у него остановилось дыхание.

У Пинскера остались трое детей, самому младшему — 15 лет. Жена брата Максима в социальных сетях попросила неравнодушных о финансовой помощи.

Лайф писал, что Пинскер служил в Театре Маяковского и получил известность благодаря ролям в сериалах "Колл-центр", "Интерны", "Час Волкова", а также фильмам "Дурак" и "Тяжеловес". Помимо съёмок в кино артист также занимался озвучиванием классических произведений отечественных и зарубежных авторов.