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24 августа, 22:20

В России изменились правила владения ружьями

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые изменения в закон "Об оружии". Нововведения в том числе касаются владения гражданами огнестрельным длинноствольным оружием. Теперь россиянам необходимо будет проходить его техническое обслуживание, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Федеральным законом вводится в оборот новая процедура — техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию", сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Также теперь законодательно закреплено понятие ремонта гражданского и служебного оружия. Сделать это можно будет на основании выданного Росгвардией или её территориальным органом направления. Кроме того, закон предусматривает и прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием для приобретения охотничьего нарезного. Это можно будет сделать в течение одного года со дня истечения срока разрешения на владение либо его аннулирования при добровольном отказе. Охотники, подчеркнули в Росгвардии, могут самостоятельно определять количество оружейных единиц, но до десяти штук, в зависимости от предназначения оружия для охоты на определённого зверя. Одновременно граждане имеют право синхронизировать срок действия разрешений на всё имеющееся у них оружие.

"Гражданам, награждённым огнестрельным оружием, предоставляется право приобретать патроны к гражданскому огнестрельному оружию подходящего калибра и размера для их использования с наградным оружием в учебных или тренировочных целях. Федеральный закон вступает в силу с 25 августа 2022 года", отметили в Росгвардии.

"Калашников" не откажется от ружей, подпадающих под новый закон

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Ранее Лайф писал, что в начале июня Госдума приняла проект закона об ужесточении госконтроля за выдачей оружия. Так, документ предлагает не выдавать соответствующую лицензию гражданам, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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