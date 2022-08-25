В России изменились правила владения ружьями

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые изменения в закон "Об оружии". Нововведения в том числе касаются владения гражданами огнестрельным длинноствольным оружием. Теперь россиянам необходимо будет проходить его техническое обслуживание, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Федеральным законом вводится в оборот новая процедура — техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию", — сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Также теперь законодательно закреплено понятие ремонта гражданского и служебного оружия. Сделать это можно будет на основании выданного Росгвардией или её территориальным органом направления. Кроме того, закон предусматривает и прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием для приобретения охотничьего нарезного. Это можно будет сделать в течение одного года со дня истечения срока разрешения на владение либо его аннулирования при добровольном отказе. Охотники, подчеркнули в Росгвардии, могут самостоятельно определять количество оружейных единиц, но до десяти штук, в зависимости от предназначения оружия для охоты на определённого зверя. Одновременно граждане имеют право синхронизировать срок действия разрешений на всё имеющееся у них оружие.

"Гражданам, награждённым огнестрельным оружием, предоставляется право приобретать патроны к гражданскому огнестрельному оружию подходящего калибра и размера для их использования с наградным оружием в учебных или тренировочных целях. Федеральный закон вступает в силу с 25 августа 2022 года", — отметили в Росгвардии.