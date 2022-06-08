Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении госконтроля за выдачей оружия

Госдума в первом чтении приняла законопроект о проверке кандидатов на получение огнестрельного оружия органами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Так, документ предлагает не выдавать соответствующую лицензию гражданам, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, а также планируют использовать оружие в противоправных целях.

"Заключение будет служить основанием для отказа гражданину в приобретении оружия или для лишения его ранее выданного оружия и действовать в течение года с момента вынесения", — уточняют авторы инициативы.