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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 16:25

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении госконтроля за выдачей оружия

Госдума в первом чтении приняла законопроект о проверке кандидатов на получение огнестрельного оружия органами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Так, документ предлагает не выдавать соответствующую лицензию гражданам, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, а также планируют использовать оружие в противоправных целях.

"Заключение будет служить основанием для отказа гражданину в приобретении оружия или для лишения его ранее выданного оружия и действовать в течение года с момента вынесения", — уточняют авторы инициативы.

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Напомним, законопроект внесли в Госдуму в декабре прошлого года — в заключительный день осенней сессии.

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Pexels

Варвара Романова
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