Составлен "чёрный список" болезней для водителей

За руль категорически запрещено садиться тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. Он назвал нарушение сердечного ритма бомбой замедленного действия: человек может умереть прямо за рулём. Тем, у кого мерцательная аритмия или сложные формы нарушения ритма, эксперт рекомендовал сознательно перейти в разряд пассажиров.

"На предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. А в быту каждый сам рискует, исходя из собственных соображений. Человек, у которого давление 200 на 100, может этого не знать. Он сядет за руль и может неожиданно потерять сознание", — сообщил в беседе с порталом Ura.ru Звонков.

Не стоит водить машину и людям с нарушением зрения, добавил врач. При глаукоме может поменяться цветовосприятие, а при катаракте происходит выпадение полей зрения. Сразу после перенесённого инсульта также лучше на время оставить вождение. Если реабилитация прошла полностью, человек чувствует себя нормально, реакция у него не пострадала, то после консультации невролога он сможет вернуться к рулю.

Это перед получением прав автомобилистов обязательно осматривает психоневролог, невропатолог, а вот дальше уже каждый ориентируется только на собственное здравомыслие, отметил врач. Он напомнил, что также нельзя управлять авто при употреблении препаратов, которые влияют на центральную нервную систему.

"Эти препараты снижают реакцию. Можно назвать успокаивающие препараты. Самый популярный, который продаётся свободно, — это валокордин. Кто его пьёт и садится за руль — самоубийца. В его составе есть валериановая кислота, которая урезает сердечный ритм, и фенобарбитал — очень сильное успокоительное. Если не уснёт, то реакция точно у него замедлится", — объяснил Звонков.