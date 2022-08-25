НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 23:11

В США не исключили передачу Украине истребителей

Замглавы Пентагона Кол: США допускают поставку Киеву истребителей

Возможность поставок Киеву истребителей Вашингтон рассматривает, но окончательного решения по вопросу пока нет. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

"Истребители остаются на рассмотрении, но финальное решение на этот счёт принято не было", — сказал Кол.

"Текущий приоритет" Вашингтона, по словам Кола, сейчас в том, чтобы "украинцы могли применять самолёты, которые у них есть сейчас, чтобы оказать влияние на ход текущего конфликта". Если говорить о воздушных машинах, к примеру, четвёртого поколения, то они "были бы доставлены на Украину только через несколько лет", даже если бы Пентагон, по словам Кола, согласовал их передачу сейчас.

"Так что мы сосредоточены на том, <...> что им необходимо для поддержки нынешних усилий", — добавил представитель Пентагона.

Пентагон пообещал Киеву оружие, которое ещё даже не произведено

Пентагон пообещал Киеву оружие, которое ещё даже не произведено

Ранее Лайф писал, что советник министра обороны Украины раскритиковал "старые и ненужные" американские штурмовики A-10 Warthog. Он заявил, что его стране требуются гораздо более современные самолёты. По его словам, Киев нуждается в истребителях F-16.

Обложка ©

Wikipedia / United States Air Force

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров