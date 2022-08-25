В США не исключили передачу Украине истребителей

Возможность поставок Киеву истребителей Вашингтон рассматривает, но окончательного решения по вопросу пока нет. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

"Истребители остаются на рассмотрении, но финальное решение на этот счёт принято не было", — сказал Кол.

"Текущий приоритет" Вашингтона, по словам Кола, сейчас в том, чтобы "украинцы могли применять самолёты, которые у них есть сейчас, чтобы оказать влияние на ход текущего конфликта". Если говорить о воздушных машинах, к примеру, четвёртого поколения, то они "были бы доставлены на Украину только через несколько лет", даже если бы Пентагон, по словам Кола, согласовал их передачу сейчас.

"Так что мы сосредоточены на том, <...> что им необходимо для поддержки нынешних усилий", — добавил представитель Пентагона.