В США не исключили передачу Украине истребителей
Замглавы Пентагона Кол: США допускают поставку Киеву истребителей
Возможность поставок Киеву истребителей Вашингтон рассматривает, но окончательного решения по вопросу пока нет. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.
"Истребители остаются на рассмотрении, но финальное решение на этот счёт принято не было", — сказал Кол.
"Текущий приоритет" Вашингтона, по словам Кола, сейчас в том, чтобы "украинцы могли применять самолёты, которые у них есть сейчас, чтобы оказать влияние на ход текущего конфликта". Если говорить о воздушных машинах, к примеру, четвёртого поколения, то они "были бы доставлены на Украину только через несколько лет", даже если бы Пентагон, по словам Кола, согласовал их передачу сейчас.
"Так что мы сосредоточены на том, <...> что им необходимо для поддержки нынешних усилий", — добавил представитель Пентагона.
Ранее Лайф писал, что советник министра обороны Украины раскритиковал "старые и ненужные" американские штурмовики A-10 Warthog. Он заявил, что его стране требуются гораздо более современные самолёты. По его словам, Киев нуждается в истребителях F-16.
Wikipedia / United States Air Force