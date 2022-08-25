"Это ахинея": В Крыму назвали планы Зеленского по захвату полуострова плохой затеей

Планы президента Украины Владимира Зеленского о захвате Крыма и Донбасса любой ценой — плохая затея. Такую оценку его высказыванию дал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

"Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делает", — отметил Бобков в интервью РИА "Новости".

Эти слова Зеленского продиктованы желанием киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлось Украиной, считает парламентарий. Он указал на то, что уже сегодня Запад использует риторику, которая находится за гранью адекватности. И всё это, по мнению Бобкова, — попытка найти нелепые обоснования, почему Киев превратили в арену противостояния с Москвой. Однако, подчеркнул он, в условиях активных военных действий к подобным заявлениям относиться с лёгкостью не стоит из-за стоящих за ними конкретных попыток провокаций.

"Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности", — подчеркнул вице-спикер.