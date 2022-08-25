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24 августа, 23:49

Американские военные базы подверглись атаке в Сирии

В Сирии американские военные базы подверглись обстрелам, в результате чего были ранены трое военнослужащих. Об этом сообщили в Пентагоне.

Как передаёт NBC со ссылкой на свой источник, были атакованы две американские базы. Обе расположены в северо-восточной части страны. В ответ были подняты вертолёты, которые ударили по меньшей мере по трём транспортным средствам. Несколько человек в них убиты. Телеканал отмечает, что пока не ясно, какая группировка стоит за этим нападением.

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Как рассказывал Лайф, ранее в Кремле указали на существенную разницу в положении военных России и США в Сирии. Контингент ВС РФ находится там по приглашению официальных властей страны, а США направили бойцов без каких-либо договорённостей с руководством государства.

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ТАСС \ AP \ Baderkhan Ahmad

Андрей Григорьев

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