Американские военные базы подверглись атаке в Сирии
В Сирии американские военные базы подверглись обстрелам, в результате чего были ранены трое военнослужащих. Об этом сообщили в Пентагоне.
Как передаёт NBC со ссылкой на свой источник, были атакованы две американские базы. Обе расположены в северо-восточной части страны. В ответ были подняты вертолёты, которые ударили по меньшей мере по трём транспортным средствам. Несколько человек в них убиты. Телеканал отмечает, что пока не ясно, какая группировка стоит за этим нападением.
Как рассказывал Лайф, ранее в Кремле указали на существенную разницу в положении военных России и США в Сирии. Контингент ВС РФ находится там по приглашению официальных властей страны, а США направили бойцов без каких-либо договорённостей с руководством государства.
ТАСС \ AP \ Baderkhan Ahmad