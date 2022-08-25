В Раде пригрозили повесить Лукашенко из-за его обращения к украинцам
Депутат Рады пригрозил Лукашенко повешением из-за поздравления украинцев
В ответ на поздравительное обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к украинцам, ему пригрозили повешением. Одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко так отреагировал на слова белорусского лидера по случаю Дня независимости Украины.
"Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.
Кроме того, Гончаренко обещал поддержать политических противников Лукашенко.
Ранее Лайф писал, что Лукашенко пожелал народу Украины мирного неба и силы в День независимости. в своём обращении он выразил убеждение в том, что "сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев