В Раде пригрозили повесить Лукашенко из-за его обращения к украинцам

В ответ на поздравительное обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к украинцам, ему пригрозили повешением. Одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко так отреагировал на слова белорусского лидера по случаю Дня независимости Украины.

"Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Кроме того, Гончаренко обещал поддержать политических противников Лукашенко.