Украина вот-вот потеряет Донбасс, и ей надо принять эту "горькую правду", написал обозреватель немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц. Он также указал на бесперспективность попыток контрнаступления на Херсон. По мнению журналиста, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".

"Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем", — отметил Шильц.

Он добавил, что объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона "было важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить выход к Чёрному морю". Однако, по мнению обозревателя, этой атаки не будет. Кроме того, он предположил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.

"Осознавать это горько", — говорится в публикации.