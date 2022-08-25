Экономист предсказал скорый переломный момент для курса рубля
Экономист Бадалов допустил укрепление рубля осенью из-за санкций
Этой осенью привычный сценарий курса рубля может поменяться, заявил экономист Лазарь Бадалов. Традиционно в этот период совершались выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Теперь же из-за санкций операции переведены на российскую валюту, а зарубежные товары меньше завозятся из-за логистических трудностей.
"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", — рассказал "Прайму" экономист.
Таким образом, по мнению Бадалова, санкции, призванные обвалить курс рубля, повлияли на него совершенно иным образом — укрепили его. Ослабить же российскую валюту осенью сможет только рост спроса на валюту, но повода пока для него нет.
Ранее Лайф писал, что россияне за месяц вывели за границу рекордную сумму валюты — на $4,7 млрд. По сравнению с маем объём операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое, месяцем ранее показатель был на уровне $1,5 млрд.
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