Экономист предсказал скорый переломный момент для курса рубля

Этой осенью привычный сценарий курса рубля может поменяться, заявил экономист Лазарь Бадалов. Традиционно в этот период совершались выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Теперь же из-за санкций операции переведены на российскую валюту, а зарубежные товары меньше завозятся из-за логистических трудностей.

"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", — рассказал "Прайму" экономист.

Таким образом, по мнению Бадалова, санкции, призванные обвалить курс рубля, повлияли на него совершенно иным образом — укрепили его. Ослабить же российскую валюту осенью сможет только рост спроса на валюту, но повода пока для него нет.