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25 августа, 01:14

Экономист предсказал скорый переломный момент для курса рубля

Экономист Бадалов допустил укрепление рубля осенью из-за санкций

Этой осенью привычный сценарий курса рубля может поменяться, заявил экономист Лазарь Бадалов. Традиционно в этот период совершались выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Теперь же из-за санкций операции переведены на российскую валюту, а зарубежные товары меньше завозятся из-за логистических трудностей.

"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", — рассказал "Прайму" экономист.

Таким образом, по мнению Бадалова, санкции, призванные обвалить курс рубля, повлияли на него совершенно иным образом — укрепили его. Ослабить же российскую валюту осенью сможет только рост спроса на валюту, но повода пока для него нет.

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Ранее Лайф писал, что россияне за месяц вывели за границу рекордную сумму валюты — на $4,7 млрд. По сравнению с маем объём операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое, месяцем ранее показатель был на уровне $1,5 млрд.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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