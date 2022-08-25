Махали белой тряпкой: Появилось видео спасения женщин, четыре дня просидевших в лесу

Двух пенсионерок, пропавших на несколько дней в лесу у горы Вайда в Сахалинской области, удалось обнаружить только с помощью вертолёта. Женщины ушли за ягодой клоповкой из дома 20 августа. После безрезультатных наземных поисков утром 24 августа из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел Ми-8 МЧС России с группой спасателей.

В МЧС показали, как спасали двух заблудившихся в лесу на Сахалине пенсионерок. Видео © YouTube-канал / МЧС Сахалин

"Обнаружили их в горно-лесистой зоне. Обнаружили их с вертолёта, женщины махали белой тряпкой", — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области Сергей Погодин.

Произошло это через три с половиной часа полёта. Женщин подняли на борт воздушного судна и доставили в посёлок Смирных. В медицинской помощи они не нуждались, выглядели даже бодрыми. Однако, по признанию самих потерявшихся, "спасли их вовремя".

"Спасибо большое! Вы нас вовремя спасли, а то бы мы замёрзли", — признались пенсионерки сотрудникам МЧС на борту вертолёта, после того как согрелись горячим чаем из термоса.