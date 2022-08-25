Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой и поножовщиной под Туапсе

В результате массовой драки в Краснодарском крае пострадало пять человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Массовая драка в Туапсинском районе. Видео © VK / Мой Туапсе / Сергей Чехов

Конфликт завязался между отдыхающими в гостинице "Экватор" в посёлке Лермонтово вечером 24 августа. Затем ссора переросла в драку из 30 человек, включая полицейских. В результате пятерых пострадавших увезли в больницу. Так, одного мужчину ударили ножом в грудь, а другой получил пулевое ранение в левое бедро.

"25-летний Мелконян (ножевое ранение в грудь), 32-летний Хакимов (огнестрельное ранение левого бедра, перелом нижней челюсти), 26-летний Садулаев (огнестрельные ранения поясницы и шеи)", — говорится в сообщении.

Ещё у 21-летнего Сатаева диагностировали переломы носа и нижней челюсти, ушиб грудной клетки и резаную рану, а у 38-летнего Газоева — рваную рану уха. Как сообщили ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, конфликт, переросший в драку, произошёл на бытовой почве. Полицейские пресекли побоище и изъяли три травматических пистолета, нож и охолощённый автомат "Калашникова". Кроме того, правоохранители уже установили всех участников конфликта и доставили шестерых из них в отделение, теперь выясняются все обстоятельства произошедшего.