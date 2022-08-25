Фанаты "Факела" попытались взломать закрытую кассу ради билета на игру со "Спартаком"
Болельщики воронежского "Факела" устроили небольшой дебош перед кассами Центрального стадиона профсоюзов, где началась продажа билетов на игру против "Спартака".
Фанаты "Факела" попытались взломать закрытую кассу ради билетов на игру со "Спартаком". Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает телеграм-канал SHOT, болельщики попытались самостоятельно сломать роллеты одной из касс, которая немногим ранее закрылась. По некоторым данным, произошло это из-за того, что один из компьютеров в самый разгар продаж просто-напросто завис. Болельщики же продолжают стоять в огромных очередях, при том что на улице — 32 градуса жары.
Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа и начнётся в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет.