Фанаты "Факела" попытались взломать закрытую кассу ради билета на игру со "Спартаком"

Болельщики воронежского "Факела" устроили небольшой дебош перед кассами Центрального стадиона профсоюзов, где началась продажа билетов на игру против "Спартака".

Фанаты "Факела" попытались взломать закрытую кассу ради билетов на игру со "Спартаком". Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, болельщики попытались самостоятельно сломать роллеты одной из касс, которая немногим ранее закрылась. По некоторым данным, произошло это из-за того, что один из компьютеров в самый разгар продаж просто-напросто завис. Болельщики же продолжают стоять в огромных очередях, при том что на улице — 32 градуса жары.