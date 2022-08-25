Фанаты "Факела" стоят в гигантской очереди ради билета на матч со "Спартаком"

Фанаты воронежского "Факела" создали большой ажиотаж перед матчем против "Спартака". Для того чтобы приобрести заветный билет на стадион, болельщикам приходится стоять в многокилометровой очереди, а кому-то и вовсе ночевать прямо на улице. Кадры с воронежских улиц публикует телеграм-канал SHOT.

Фанаты "Факела" стоят в огромной очереди, чтобы купить билет на матч против "Спартака". Видео © Telegram / SHOT

Отметим, что руководство клуба приняло решение продавать билеты только через кассы. В рамках борьбы с перекупщиками в одни руки продают лишь по два билета. Однако особо предприимчивые граждане нанимают специальных людей, которые готовы постоять в очереди и приобрести билеты за небольшую плату.