"Факел" запретил вход на ближайший матч с символикой "Спартака"

Воронежский "Факел" запретил болельщикам проходить на стадион на матч РПЛ против "Спартака" с символикой красно-белых. Заявление опубликовано в телеграм-канале клуба.

"Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника "Факела" строго запрещён!" — говорится в сообщении.

Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа и начнётся в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет.