НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 августа, 09:20

Техника упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 нашли живым

В Ставропольском крае нашли живым техника упавшего накануне вертолёта Ми-2. Об этом сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа региона.

"Найден экипаж вертолёта из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было", — приводит сообщение ТАСС.

Техник, как и пилот, в результате происшествия не пострадал.

На Ставрополье нашли живым пилота упавшего вертолёта Ми-2

На Ставрополье нашли живым пилота упавшего вертолёта Ми-2

Напомним, информация о крушении вертолёта Ми-2 на Ставрополье появилась вечером 24 августа. Он упал на территории фермы и загорелся. Причиной крушения вертолёта Ми-2 стали неблагоприятные погодные условия.

Обложка ©

Telegram-канал главы Предгорья

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров