Техника упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 нашли живым
В Ставропольском крае нашли живым техника упавшего накануне вертолёта Ми-2. Об этом сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа региона.
"Найден экипаж вертолёта из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было", — приводит сообщение ТАСС.
Техник, как и пилот, в результате происшествия не пострадал.
Напомним, информация о крушении вертолёта Ми-2 на Ставрополье появилась вечером 24 августа. Он упал на территории фермы и загорелся. Причиной крушения вертолёта Ми-2 стали неблагоприятные погодные условия.
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