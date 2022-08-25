Техника упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 нашли живым

В Ставропольском крае нашли живым техника упавшего накануне вертолёта Ми-2. Об этом сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа региона.

"Найден экипаж вертолёта из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было", — приводит сообщение ТАСС.