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25 августа, 09:12

Балицкий: Почти 20 снарядов ВСУ прилетело за сутки на территорию Запорожской АЭС

Около 20 снарядов ВСУ прилетело за последние сутки на территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

"За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилёт. Девять из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС", — сказал он.

И ещё три снаряда было выпущено украинскими силовиками по району Каменка-Днепропетровский. Балицкий также добавил, что 23 августа было зафиксировано 73 прилёта.

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Светлана Оперук

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