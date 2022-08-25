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25 августа, 08:50

Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням

Правительство России утвердило выплаты денежных поощрений матерям-героиням, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена", — сказано в записи.

Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по одному миллиону рублей. В свою очередь, для родителей, получивших орден "Родительская слава", поощрения увеличатся со 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Также для них установлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.

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Сейчас правительство готовит распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награждённым в 2022 году. В дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета.

Лайф напоминает, что президент РФ Владимир Путин учредил звание "Мать-героиня" и подписал указ о единовременной выплате 15 августа. Это звание присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орден "Родительская слава" вручается воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.

Обложка ©

Сайт Правительства РФ

Артур Лапсаков

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