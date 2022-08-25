Семак заявил, что "Зениту" не нужно усиливать линию атаки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ходе пресс-конференции перед матчем с "Уралом" заявил, что не собирается просить руководство команды о покупке ещё одного нападающего.

"Нет желания просить руководство о покупке ещё одного нападающего, меня полностью устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Действуют игроки хорошо, полезно. Моменты есть, будут забивать", — заявил наставник петербуржцев.