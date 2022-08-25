В РФС ожидают появления офсайдных линий ко второй части сезона

Офсайдные линии для системы VAR, которые будут помогать арбитрам зафиксировать положение вне игры, должны вернуться в РПЛ ко второй части сезона. Об этом журналистам заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Ко второй части сезона мы точно успеем сделать офсайдные линии. Если мы вдруг успеем всё сделать за месяц-два, это будет хорошо. Обстоятельства мы предсказать не можем, в том числе и финансовые. Всё будет обсуждаться с клубами, когда будет два-три отработанных варианта", — заявил Каманцев.