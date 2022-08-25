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25 августа, 08:54

"Запад закопал Украину": Очередной жуткий памятник, посвящённый Киеву, установили в Праге

Рука с маникюром в цветах флага Украины появилась перед российским посольством в Праге

В Праге перед российским посольством установили жутковатый памятник — руку с маникюром в цветах украинского флага. Видео с ней опубликовано в телеграм-канале Владимира Соловьёва.

Рука с маникюром в цветах флага Украины появилась перед российским посольством в Праге. Видео © Telegram / "СОЛОВЬЁВ"

На кадрах видно, что скульптура, представляющая из себя торчащую из земли кисть, показывает жест "Виктория", означающий победу или мир. Ногти при этом раскрашены в цвета украинского флага. Однако сама рука выглядит довольно костляво, также пугают торчащие вены, отчего в целом создаётся болезненный вид.

"Если авторы хотели показать, что русские победят украинскую нечисть, то всё правильно поставили!" — описал Соловьёв статую.

"Творение чешских авторов перед нашим посольством в Праге. Премия Дарвина. Монумент "Запад закопал Украину", — прокомментировала в телеграм-канале монумент официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Это уже не первая "пугающая" скульптура в честь украинцев. Ранее Лайф писал, как памятник "Крик украинской матери" в Софии напугал пользователей Сети. Неоднозначная статуя вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Даже поддерживающие украинскую сторону комментаторы негативно оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.

Обложка ©

Скрин из видео Telegram / "СОЛОВЬЁВ"

Григорий Воронцов

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