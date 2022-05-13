"Исчадие ада": Памятник "Крик украинской матери" в Софии напугал пользователей Сети
Неоднозначная скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Даже поддерживающие украинскую сторону комментаторы негативно оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.
В болгарской Софии прямо напротив мемориала в честь Советской армии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". По задумке автора, памятник должен осуждать российскую "Операцию Z" на территории Незалежной.
Стоит отметить, что скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Даже поддерживающие украинскую сторону комментаторы негативно оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.
"Я бы на месте украинок в суд подал за такое", "Настоящее чудовище", "Исчадие ада, слов нет", "Наша "Алёнка" даже симпатичнее была", "Лицезреть такое перед сном не рекомендуется", — высказались комментаторы.
Ранее Лайф сообщал, что на стыке границ России, Украины и Белоруссии в Черниговской области демонтируют монумент "Три сестры". Предварительно, его снимут с учёта как объект исторического значения, процедура уже запущена. Отметим, что памятник, посвящённый дружбе между народами, был установлен в 1975 году.
YouTube / Bulgarian News Network