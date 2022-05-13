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Опубликовано 13 мая 2022, 10:11
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"Исчадие ада": Памятник "Крик украинской матери" в Софии напугал пользователей Сети

Неоднозначная скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Даже поддерживающие украинскую сторону комментаторы негативно оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.

В болгарской Софии прямо напротив мемориала в честь Советской армии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". По задумке автора, памятник должен осуждать российскую "Операцию Z" на территории Незалежной.

Стоит отметить, что скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Даже поддерживающие украинскую сторону комментаторы негативно оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.

"Я бы на месте украинок в суд подал за такое", "Настоящее чудовище", "Исчадие ада, слов нет", "Наша "Алёнка" даже симпатичнее была", "Лицезреть такое перед сном не рекомендуется", — высказались комментаторы.

В Латвии завели дела на пришедших к памятнику Освободителям Риги
В Латвии завели дела на пришедших к памятнику Освободителям Риги

Ранее Лайф сообщал, что на стыке границ России, Украины и Белоруссии в Черниговской области демонтируют монумент "Три сестры". Предварительно, его снимут с учёта как объект исторического значения, процедура уже запущена. Отметим, что памятник, посвящённый дружбе между народами, был установлен в 1975 году.

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YouTube / Bulgarian News Network

Наталья Исакова
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