"Исчадие ада": Памятник "Крик украинской матери" в Софии напугал пользователей Сети

Неоднозначная скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Даже поддерживающие украинскую сторону комментаторы негативно оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.

В болгарской Софии прямо напротив мемориала в честь Советской армии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". По задумке автора, памятник должен осуждать российскую "Операцию Z" на территории Незалежной.

Стоит отметить, что скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Даже поддерживающие украинскую сторону комментаторы негативно оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.

"Я бы на месте украинок в суд подал за такое", "Настоящее чудовище", "Исчадие ада, слов нет", "Наша "Алёнка" даже симпатичнее была", "Лицезреть такое перед сном не рекомендуется", — высказались комментаторы.