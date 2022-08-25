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25 августа, 08:58

Глава МЧС Куренков сообщил о возможных поджогах в лесах Рязанской области

Пожары в Рязанской области могли произойти после поджогов. Соответствующая информация есть у МЧС РФ, заявил глава ведомства Александр Куренков.

"Мы видим определённые диверсионные моменты. В "голове" пожара есть элементы поджогов", — сказал он журналистам.

Ситуацию в регионе с лесными пожарами руководитель ведомства оценил как тяжёлую, но контролируемую.

Григоренко, Куренков и Собянин прибыли в Рязанскую область, где бушуют пожары

Григоренко, Куренков и Собянин прибыли в Рязанскую область, где бушуют пожары

Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь — в течение недели-двух. Накануне, 24 августа, "Роскосмос" показал, как выглядят пожары с орбиты.

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ГУ МЧС России по Рязанской области

Артур Лапсаков

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