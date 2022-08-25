Глава МЧС Куренков сообщил о возможных поджогах в лесах Рязанской области

Пожары в Рязанской области могли произойти после поджогов. Соответствующая информация есть у МЧС РФ, заявил глава ведомства Александр Куренков.

"Мы видим определённые диверсионные моменты. В "голове" пожара есть элементы поджогов", — сказал он журналистам.