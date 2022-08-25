Глава МЧС Куренков сообщил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Пожары в Рязанской области могли произойти после поджогов. Соответствующая информация есть у МЧС РФ, заявил глава ведомства Александр Куренков.
"Мы видим определённые диверсионные моменты. В "голове" пожара есть элементы поджогов", — сказал он журналистам.
Ситуацию в регионе с лесными пожарами руководитель ведомства оценил как тяжёлую, но контролируемую.
Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь — в течение недели-двух. Накануне, 24 августа, "Роскосмос" показал, как выглядят пожары с орбиты.