Григоренко, Куренков и Собянин прибыли в Рязанскую область, где бушуют пожары
В Рязанскую область, где сейчас сложная ситуация с лесными пожарами, прибыли вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Дмитрий Григоренко, Александр Куренков и Сергей Собянин облетают Рязанскую область. Видео © Telegram / МЧС России
"Сейчас они совершают облёт пострадавших территорий", — отметили в ведомстве.
Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь — в течение недели-двух. Вчера, 24 августа, Путин поручил Мишустину, Собянину и Григоренко посетить пострадавшие от пожаров регионы России.
Кадр из видео Telegram / МЧС России