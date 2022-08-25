Григоренко, Куренков и Собянин прибыли в Рязанскую область, где бушуют пожары

В Рязанскую область, где сейчас сложная ситуация с лесными пожарами, прибыли вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.