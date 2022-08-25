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25 августа, 07:29

Григоренко, Куренков и Собянин прибыли в Рязанскую область, где бушуют пожары

В Рязанскую область, где сейчас сложная ситуация с лесными пожарами, прибыли вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Дмитрий Григоренко, Александр Куренков и Сергей Собянин облетают Рязанскую область. Видео © Telegram / МЧС России

"Сейчас они совершают облёт пострадавших территорий", — отметили в ведомстве.

"Роскосмос" показал, как выглядят пожары в Рязанской области с орбиты

"Роскосмос" показал, как выглядят пожары в Рязанской области с орбиты

Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь — в течение недели-двух. Вчера, 24 августа, Путин поручил Мишустину, Собянину и Григоренко посетить пострадавшие от пожаров регионы России.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Светлана Оперук

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