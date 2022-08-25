"Роскосмос" завершил испытания модернизированного "царь-двигателя" для ракеты "Союз-5"
Двигатель РД-171МВ. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", успешно завершило огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщила пресс-служба компании.
Двигатель обрёл окончательный вариант конструкции. Испытания показали соответствие его характеристик требованиям технического задания, при этом все тестирования прошли в штатном режиме.
"Самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (его тяга составляет 800 тонн) проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда", — добавили в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что "Прогресс" отодвинул МКС от Земли на 1,2 километра. В результате, по предварительным данным, теперь орбита составляет 416,77 км над поверхностью Земли. Увеличили её, чтобы создать условия для стыковки с пилотируемым "Союзом МС-22" и для приземления "Союза МС-21".