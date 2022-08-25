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Регион
Опубликовано 25 августа 2022, 07:20
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Арестович: Украина не получила новые РСЗО HIMARS из-за внутренней борьбы США

Украина не получила на этой неделе новые РСЗО HIMARS из-за внутренней борьбы политических партий в Соединённых Штатах. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live".

"Тот факт, что Украине на этой неделе не дали новых HIMARS, является следствием внутренней борьбы в США", — приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".

По словам Арестовича, западные журналисты сообщили ему, что "не понимают, что происходит" с поставками РСЗО в Незалежную.

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Ранее в США не исключили передачу Украине истребителей. Замглавы Минобороны Америки Колин Кол подчеркнул, что "текущий приоритет" Вашингтона в том, чтобы "украинцы могли применять самолёты, которые у них есть сейчас, чтобы оказать влияние на ход текущего конфликта".

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Евгения Колесникова
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