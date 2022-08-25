С официального сайта президента Латвии убрали русскоязычную версию

Отключили русский язык утром 24 августа. Теперь же вся информация на интернет-портале president.lv будет предоставляться лишь на латышском и английском языках. Всё дело в том, что вопрос коммуникации госуправления на русском языке стал очень чувствительным из-за российской спецоперации на Украине.