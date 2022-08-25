С официального сайта президента Латвии убрали русскоязычную версию
На официальном сайте лидера Латвии Эгилса Левитса убрали русскоязычную версию. Об этом сообщил портал Delfi, ссылаясь на руководителя медиацентра государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане.
Отключили русский язык утром 24 августа. Теперь же вся информация на интернет-портале president.lv будет предоставляться лишь на латышском и английском языках. Всё дело в том, что вопрос коммуникации госуправления на русском языке стал очень чувствительным из-за российской спецоперации на Украине.
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Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к государству русских необходимо изолировать. По его словам, подавляющее большинство жителей Латвии за полгода стали "более националистичными и патриотичными".
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