"Полный идиотизм": Основатель Pink Floyd назвал безумием попытки отменить русскую культуру на Западе

Попытки отмены русской культуры на Западе являются безумием. Об этом заявил один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Так музыкант отреагировал на отказы взаимодействовать с российскими артистами и исполнять композиции авторов из РФ по политическим причинам.

"Это полный идиотизм. И это просто показывает, как работают мозги этих людей. Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие", — сказал Уотерс в беседе с ТАСС.