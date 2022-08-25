СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Донецк ракетами из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по одному из районов Донецка. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

















"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 4:30 — н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район), выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS; 5:45 — н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район), выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", — говорится в сообщении.

По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, в результате обстрела ВСУ улицы Элеваторной в Калининском районе пострадал мужчина.