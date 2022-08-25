В Запорожье предупредили о последствиях ударов ВСУ по АЭС

Если Вооружённые силы Украины не прекратят обстрелы Запорожской атомной станции, она может остановиться — и тогда нарушится энергетический баланс. В результате могут сорваться поставки электроэнергии в Евросоюз. Об этом предупредил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине — и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рогов добавил, что в этом случае Украина станет уже не экспортёром электроэнергии, а импортёром.