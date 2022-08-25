В Запорожье предупредили о последствиях ударов ВСУ по АЭС
Член ВГА Запорожья Рогов: Обстрелы ЗАЭС Украиной могут сорвать экспорт энергии в ЕС
Если Вооружённые силы Украины не прекратят обстрелы Запорожской атомной станции, она может остановиться — и тогда нарушится энергетический баланс. В результате могут сорваться поставки электроэнергии в Евросоюз. Об этом предупредил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине — и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза", — приводит РИА "Новости" его слова.
Рогов добавил, что в этом случае Украина станет уже не экспортёром электроэнергии, а импортёром.
Как рассказывал Лайф, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за последние недели ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшилась, со стороны украинских военных продолжаются обстрелы.
ТАСС / AP