Экс-глава МИД Чехии счёл смешными опасения по поводу войны с Россией

Заявления о том, что Чехии может грозить война с Россией, назвал смехотворными экс-глава МИД этой республики, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван. Таким мнением он поделился в эфире Radio Universum.

"Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдёт через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придёт и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность", — сказал политик.

Реальной угрозой для страны он считает дальнейшую отправку оружия Украине. По мнению Кавана, это будет обходиться Праге всё дороже, а потому будет сказываться на благосостоянии граждан, вызовет инфляцию. К тому же, подчеркнул он, снижается обороноспособность Чехии.

"Сейчас мы на грани. Мы опустошили все наши склады и ещё продолжаем отправлять партии оружия на Украину. Таким образом, для собственной обороны у нас уже мало что осталось", — сказал экс-глава МИД Чехии.