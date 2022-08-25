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25 августа, 02:49

Москвич попался при попытке продать раритетный револьвер

<p>Изъятый револьвер системы Нагана. Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Москве</p>

Изъятый револьвер системы Нагана. Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В Москве на Арбате при попытке продажи старинного револьвера системы Нагана был задержан 46-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, оружие образца 1926 года выпуска оказалось пригодным для стрельбы.

"Задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Со слов задержанного, пистолет он нашёл", — говорится в сообщении.

Согласно проведённому исследованию, изъятый револьвер относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу, по уголовной статье ему грозит серьёзный тюремный срок.

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Ранее Лайф писал, что в Орске первоклассник выстрелил из револьвера в пятилетнего брата во время игры. Оружие принадлежало их отчиму. Он заявил, что нашёл пистолет в гараже умершего родственника.

Арина Родионова

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