Москвич попался при попытке продать раритетный револьвер
Изъятый револьвер системы Нагана. Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
В Москве на Арбате при попытке продажи старинного револьвера системы Нагана был задержан 46-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, оружие образца 1926 года выпуска оказалось пригодным для стрельбы.
"Задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Со слов задержанного, пистолет он нашёл", — говорится в сообщении.
Согласно проведённому исследованию, изъятый револьвер относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу, по уголовной статье ему грозит серьёзный тюремный срок.
Ранее Лайф писал, что в Орске первоклассник выстрелил из револьвера в пятилетнего брата во время игры. Оружие принадлежало их отчиму. Он заявил, что нашёл пистолет в гараже умершего родственника.