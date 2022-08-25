Москвич попался при попытке продать раритетный револьвер

В Москве на Арбате при попытке продажи старинного револьвера системы Нагана был задержан 46-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, оружие образца 1926 года выпуска оказалось пригодным для стрельбы.

"Задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Со слов задержанного, пистолет он нашёл", — говорится в сообщении.

Согласно проведённому исследованию, изъятый револьвер относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу, по уголовной статье ему грозит серьёзный тюремный срок.