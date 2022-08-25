Посольство России: США опасаются огласки злодеяний боевиков "Азова"

В Соединённых Штатах опасаются огласки фактов о злодеяниях боевиков украинского нацполка "Азов"*. Такой вывод сделали в Посольстве РФ в США после обвинений в адрес России со стороны Госдепартамента Соединённых Штатов. Так российские дипломаты прокомментировали заявление Госдепа о предстоящем трибунале в Мариуполе.

"Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов". В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — говорится в комментарии посольства.

Там отметили, что трибунал в Мариуполе может пролить свет на сущность киевского режима, "из которого США старательно создают светлый и героический образ". Граждане США могут узнать, кому помогает их правительство, — тому, кто "целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины".

Посольство РФ подчеркнуло, что Россия соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания. А вот украинские боевики жестоко обращались с российскими военнопленными.

"Наконец, если у американских властей есть вопросы по событиям в Мариуполе, то они могли бы обсудить их с руководством Донецкой Народной Республики. Это независимое государство", — заметили в посольстве.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что власти США осуждают и считают нелегитимным проведение трибунала в Мариуполе.

Мы публиковали кадры из филармонии в Мариуполе, где пройдёт трибунал над членами нацбатальона "Азов"*. Это здание было выбрано в качестве места проведения суда, так как меньше всего пострадало во время боевых действий. Строительные работы по плану должны завершиться к 1 сентября.