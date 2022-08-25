Посольство России: США опасаются огласки злодеяний боевиков "Азова"
В Соединённых Штатах опасаются огласки фактов о злодеяниях боевиков украинского нацполка "Азов"*. Такой вывод сделали в Посольстве РФ в США после обвинений в адрес России со стороны Госдепартамента Соединённых Штатов. Так российские дипломаты прокомментировали заявление Госдепа о предстоящем трибунале в Мариуполе.
"Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов". В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — говорится в комментарии посольства.
Там отметили, что трибунал в Мариуполе может пролить свет на сущность киевского режима, "из которого США старательно создают светлый и героический образ". Граждане США могут узнать, кому помогает их правительство, — тому, кто "целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины".
Посольство РФ подчеркнуло, что Россия соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания. А вот украинские боевики жестоко обращались с российскими военнопленными.
"Наконец, если у американских властей есть вопросы по событиям в Мариуполе, то они могли бы обсудить их с руководством Донецкой Народной Республики. Это независимое государство", — заметили в посольстве.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что власти США осуждают и считают нелегитимным проведение трибунала в Мариуполе.
Как рассказывал Лайф, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о "последней черте" в переговорах с Россией. В Telegram-канале он написал, что реакция украинской стороны на судебное разбирательство с участием солдат Вооружённых сил Украины будет "однозначной". При этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что никакие слова Зеленского не повлияют на планы по проведению мариупольского трибунала.
Мы публиковали кадры из филармонии в Мариуполе, где пройдёт трибунал над членами нацбатальона "Азов"*. Это здание было выбрано в качестве места проведения суда, так как меньше всего пострадало во время боевых действий. Строительные работы по плану должны завершиться к 1 сентября.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / Низами Гаджибалаев