ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2022, 02:30
7236

Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео ударов из САУ "Малка" по позициям ВСУ

В российской военной специальной операции на Украине применяются 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Малка" Западного военного округа. Минобороны РФ опубликовало видео с боевой работой расчётов.

Удары из САУ "Малка" по позициям ВСУ. Фото © Минобороны РФ

"Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе спецоперации продолжают выполнять огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники", — отметили в Минобороны.

Как отметил старший наводчик расчёта САУ "Малка" по имени Иван, особенность этих установок — большой калибр и дальность работы.

"Танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить…" — сказал военнослужащий.

Он добавил, что вместе с сослуживцами они стараются отработать так, как им говорит командир, и даже лучше. Иван уверен, что победа будет на стороне России.

Опубликовано видео ударов Су-25 и Су-35 в ходе "Операции Z"
Опубликовано видео ударов Су-25 и Су-35 в ходе "Операции Z"

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar