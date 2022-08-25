"Любую задачу может выполнить": Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео ударов из САУ "Малка" по позициям ВСУ
В российской военной специальной операции на Украине применяются 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Малка" Западного военного округа. Минобороны РФ опубликовало видео с боевой работой расчётов.
Удары из САУ "Малка" по позициям ВСУ. Фото © Минобороны РФ
"Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе спецоперации продолжают выполнять огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники", — отметили в Минобороны.
Как отметил старший наводчик расчёта САУ "Малка" по имени Иван, особенность этих установок — большой калибр и дальность работы.
"Танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить…" — сказал военнослужащий.
Он добавил, что вместе с сослуживцами они стараются отработать так, как им говорит командир, и даже лучше. Иван уверен, что победа будет на стороне России.
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.
Минобороны РФ