В российской военной специальной операции на Украине применяются 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Малка" Западного военного округа. Минобороны РФ опубликовало видео с боевой работой расчётов.

Удары из САУ "Малка" по позициям ВСУ. Фото © Минобороны РФ

"Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе спецоперации продолжают выполнять огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники", — отметили в Минобороны.

Как отметил старший наводчик расчёта САУ "Малка" по имени Иван, особенность этих установок — большой калибр и дальность работы.

"Танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить…" — сказал военнослужащий.

Он добавил, что вместе с сослуживцами они стараются отработать так, как им говорит командир, и даже лучше. Иван уверен, что победа будет на стороне России.