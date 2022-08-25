Одноногий ниндзя: В Карелии магазин ограблен мастером маскировки

Сетевой магазин в городе Петрозаводске ограбил одноногий человек. Преступление попало в объективы камер слежения и показало, как резво злоумышленник передвигался без трости или костылей, просто очень уверенно и быстро перепрыгивая на одной ноге по залу.

Одноногий грабитель взломал магазин в Петрозаводске. Видео © VK / Весь Петрозаводск / Карелия

На кадрах видно, как человек без одной ноги, полностью одетый в чёрное, в маске и капюшоне сначала орудует у кассы. Затем он, ненадолго задержавшись у полок с продуктами, направляется к отделу с алкогольными напитками. Прихватив несколько бутылок, одноногий злоумышленник покидает помещение.

Судя по экипировке, мужчина готовился основательно, чтобы не выдать себя правоохранительным органам. Впрочем, очевидцы утверждают, что незадолго до этого его видели у здания магазина: человека с одной ногой не заметить невозможно. Прозорливые комментаторы в Сети, однако, отмечают, что грабитель упустил несколько деталей, например не надевал перчаток.