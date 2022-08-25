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25 августа, 02:14

Одноногий ниндзя: В Карелии магазин ограблен мастером маскировки

Одноногий грабитель взломал сетевой магазин в Карелии

Сетевой магазин в городе Петрозаводске ограбил одноногий человек. Преступление попало в объективы камер слежения и показало, как резво злоумышленник передвигался без трости или костылей, просто очень уверенно и быстро перепрыгивая на одной ноге по залу.

Одноногий грабитель взломал магазин в Петрозаводске. Видео © VK / Весь Петрозаводск / Карелия

На кадрах видно, как человек без одной ноги, полностью одетый в чёрное, в маске и капюшоне сначала орудует у кассы. Затем он, ненадолго задержавшись у полок с продуктами, направляется к отделу с алкогольными напитками. Прихватив несколько бутылок, одноногий злоумышленник покидает помещение.

Судя по экипировке, мужчина готовился основательно, чтобы не выдать себя правоохранительным органам. Впрочем, очевидцы утверждают, что незадолго до этого его видели у здания магазина: человека с одной ногой не заметить невозможно. Прозорливые комментаторы в Сети, однако, отмечают, что грабитель упустил несколько деталей, например не надевал перчаток.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге горе-грабители через дыру в стене вынесли из банка провода, но оставили трусы. По одной из версий следователей, горе-грабители не смогли воплотить гениальный план в жизнь, поскольку их кто-то спугнул.

Обложка ©

VK / Весь Петрозаводск / Карелия

Арина Родионова

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