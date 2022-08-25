Вдове Коби Брайанта присудили $16 млн за страдания из-за фото
Вдове Брайанта присудили $16 млн из-за фото с места гибели баскетболиста
Ванесса Брайант. Фото © ТАСС / АР / Marcio Jose Sanchez
В пользу вдовы баскетболиста Коби Брайанта — Ванессы Брайант — вынесено решение по делу о фото с места гибели легендарного спортсмена. Федеральный суд США назначил ей компенсацию в сумме $16 млн за лицезрение снимков, на которых были запечатлены тела погибшего супруга и дочери.
Ванесса Брайант получит компенсацию, потому что присяжные согласились с её утверждением, что распространение фото с места трагедии причинило ей эмоциональные страдания. Публикуя снимки, на которых были тела Коби Брайанта и их 13-летней дочери Джианны, официальные представители округа Лос-Анджелес вторглись в её частную жизнь, говорится в материале USA Today. Согласно вердикту, $10 млн должен оплатить департамент шерифа и $6 млн — пожарная служба.
Как рассказывал Лайф, вертолёт, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса 26 января 2020 года. Вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джианна. Ванесса осталась вдовой с тремя другими дочерьми — Натальей, Бьянкой и Капри.