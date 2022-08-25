В израильской пустыне обнаружили роскошный особняк возрастом 1200 лет

На юге пустыни Негев в Израиле археологи обнаружили богатое поместье, созданное около 1200 лет назад. Некогда роскошный особняк имел внутренний двор и четыре крыла. В одной из секций учёные увидели мраморный коридор и искусно декорированные стены. А внутри исследователями были обнаружены артефакты, в том числе осколки украшенной стеклянной посуды.

Как пишет издание CBSNews, под внутренним двором нашли просторные поземные хранилища. Хорошо продуманные и построенные сводчатые проходы давали доступ к цистернам с холодной водой, а сами коридоры спасали прохладой от палящего снаружи солнца пустыни. Из этого археологи сделали выводы, что хозяева были богаты, особняк служил им резиденцией и местом приёма.

Рядом находится храм, который обнаружили двумя месяцами ранее. Как утверждают в Управлении древностей Израиля, там могли молиться одновременно сразу несколько десятков человек. Известно, что Негев был завоёван мусульманами в первой половине седьмого века.