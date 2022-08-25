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25 августа, 02:55

В израильской пустыне обнаружили роскошный особняк возрастом 1200 лет

<p>Место раскопок. Фото © <a href="https://www.cbsnews.com/news/1200-year-old-mansion-unearthed-negev-israel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBSNews</a></p>

Место раскопок. Фото © CBSNews

На юге пустыни Негев в Израиле археологи обнаружили богатое поместье, созданное около 1200 лет назад. Некогда роскошный особняк имел внутренний двор и четыре крыла. В одной из секций учёные увидели мраморный коридор и искусно декорированные стены. А внутри исследователями были обнаружены артефакты, в том числе осколки украшенной стеклянной посуды.

Как пишет издание CBSNews, под внутренним двором нашли просторные поземные хранилища. Хорошо продуманные и построенные сводчатые проходы давали доступ к цистернам с холодной водой, а сами коридоры спасали прохладой от палящего снаружи солнца пустыни. Из этого археологи сделали выводы, что хозяева были богаты, особняк служил им резиденцией и местом приёма.

Рядом находится храм, который обнаружили двумя месяцами ранее. Как утверждают в Управлении древностей Израиля, там могли молиться одновременно сразу несколько десятков человек. Известно, что Негев был завоёван мусульманами в первой половине седьмого века.

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Ранее Лайф писал, что археологи рассказали об уникальных находках во время раскопок в Херсонесе. Среди главных открытий — предполагаемое место погребения основателя города. Также там были обнаружены десятки античных построек, раннехристианских склепов и храмов.

Арина Родионова

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