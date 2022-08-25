Пропавшие в Перми мать с пятилетним ребёнком найдены убитыми

Поиски матери и её маленького ребёнка, приехавших из Башкортостана погостить в Пермь, завершились трагически. Волонтёры не могли напасть на их след в течение шести дней. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, 45-летняя женщина и её 5-летняя дочь были обнаружены мёртвыми на седьмой день розыска.

Портал 59.ru пишет, что женщина приехала 17 августа погостить у подруги. Позже они повздорили, гостья забрала ребёнка и ушла. Брат погибшей рассказывает, что телефоны пропавших стали недоступными для связи на следующий день. Так как поездка планировалась всего на пару дней, 22 августа родственники забили тревогу и обратились в полицию и в поисковые организации Прикамья. На следующий день к розыску подключились волонтёры. В результате тела женщины и ребёнка с признаками насильственной смерти нашли в лесу недалеко от Перми. Начато следствие.