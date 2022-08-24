Найденная мёртвой звезда "Дома-2" Кочервей зарабатывала эскортом до 50 тысяч рублей в час
Бывшая звезда телешоу "Дом-2" Анастасия Кочервей, чьё тело, предположительно, нашли в реке в Санкт-Петербурге, зарабатывала на эскорте до 50 тысяч рублей в час. Об этом сообщает kp.ru.
Девушка также работала администратором и менеджером в фитнес-клубе. При этом она не боялась выставлять тело на всеобщее обозрение. Кочервей часто на фотографиях позирует в шёлковом нижнем белье, откровенном бикини и платьях с глубоким декольте. Она также принимала участие в модных показах, а в одном из конкурсов красоты даже выиграла iPhone. Ещё девушка презентовала дорогие люксовые автомобили и обслуживала богатых гостей на мероприятиях.
Придя на телешоу "Дом-2", Кочервей покорила мужскую половину участников проекта умениями в стрип-пластике. Позднее девушка увеличила грудь, после чего стала ещё популярнее. На неё подписались 150 тысяч человек ради эффектных фотографий. Так, на одном из последних снимков Кочервей позирует в кожаном наряде с откровенным вырезом и плёткой в руках.
Ранее сообщалось, что в реке в Петербурге обнаружили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Эту информацию подтвердила подруга артистки. По её словам, девушка пропала некоторое время назад. Однако мать звезды телешоу не верит, что найденное в реке тело принадлежит её дочери. Она уже собирается в Санкт-Петербург для опознания.
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