Найденная мёртвой звезда "Дома-2" Кочервей зарабатывала эскортом до 50 тысяч рублей в час

Бывшая звезда телешоу "Дом-2" Анастасия Кочервей, чьё тело, предположительно, нашли в реке в Санкт-Петербурге, зарабатывала на эскорте до 50 тысяч рублей в час. Об этом сообщает kp.ru.

Девушка также работала администратором и менеджером в фитнес-клубе. При этом она не боялась выставлять тело на всеобщее обозрение. Кочервей часто на фотографиях позирует в шёлковом нижнем белье, откровенном бикини и платьях с глубоким декольте. Она также принимала участие в модных показах, а в одном из конкурсов красоты даже выиграла iPhone. Ещё девушка презентовала дорогие люксовые автомобили и обслуживала богатых гостей на мероприятиях.