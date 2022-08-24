"Баба-изюм": Кадони — о звезде "Дома-2", чьё тело нашли в Петербурге
Влад Кадони поделился воспоминаниями о звезде "Дома-2" Анастасии Кочервей, чьё тело нашли в Петербурге
Бывший участник популярных телешоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Влад Кадони поделился воспоминаниями о звезде скандального реалити-шоу Анастасии Кочервей, чьё тело, предположительно, нашли сегодня в Петербурге.
Кадони вспоминает бывшую коллегу по съёмочной площадке как харизматичную, необычную, весёлую девушку. По его словам, Анастасия никогда не стремилась слиться с толпой и быть как все.
"Есть люди, с которыми ты общаешься и видишь, что они стремятся быть ближе к норме, а Настя никогда не стремилась ближе к норме. Она понимала, что она, условно говоря, баба-изюм", — рассказал Кадони телеканалу "360".
Чёрный маг и экстрасенс Влад Кадони. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / domkadoni
Анастасия считается пропавшей уже неделю, а на связь перестала выходить около трёх дней назад. Предположительно, именно тело девушки было найдено сегодня в Дудергофском канале Санкт-Петербурга. При этом мать умершей звезды реалити не верит, что в реке нашли обнажённый труп её дочери.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / domkadoni, anastasiia.kochevei