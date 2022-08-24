"Баба-изюм": Кадони — о звезде "Дома-2", чьё тело нашли в Петербурге

Бывший участник популярных телешоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Влад Кадони поделился воспоминаниями о звезде скандального реалити-шоу Анастасии Кочервей, чьё тело, предположительно, нашли сегодня в Петербурге.

Кадони вспоминает бывшую коллегу по съёмочной площадке как харизматичную, необычную, весёлую девушку. По его словам, Анастасия никогда не стремилась слиться с толпой и быть как все.

"Есть люди, с которыми ты общаешься и видишь, что они стремятся быть ближе к норме, а Настя никогда не стремилась ближе к норме. Она понимала, что она, условно говоря, баба-изюм", — рассказал Кадони телеканалу "360".

Чёрный маг и экстрасенс Влад Кадони. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / domkadoni