Жительница Горловки погибла после обстрела ВСУ, двое её детей получили ранения

Мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, двое её детей ранены. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — написал он в телеграм-канале.

Позднее Приходько добавил, что число пострадавших выросло до трёх.