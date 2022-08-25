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25 августа, 05:46

Жительница Горловки погибла после обстрела ВСУ, двое её детей получили ранения

Мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, двое её детей ранены. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — написал он в телеграм-канале.

Позднее Приходько добавил, что число пострадавших выросло до трёх.

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Украинские войска обстреливают Горловку с 6 утра 25 августа. За два обстрела было выпущено 12 снарядов "натовского" калибра 155 мм. В результате обесточена подстанция Ленинская, десять посёлков остались без электроэнергии. Обстрелы велись из подконтрольных Киеву населённых пунктов Дылеевка и Озаряновка.

Накануне, 24 августа, ВСУ выпустили по Горловке 18 "натовских" снарядов. В результате зафиксирована гибель мирного жителя.

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Telegram-канал Ивана Приходько (архивное фото)

Артур Лапсаков

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