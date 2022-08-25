"Прогресс" отодвинул МКС от Земли на 1,2 километра

Сегодня утром была скорректирована орбита Международной космической станции. Её увеличили на 1,2 километра. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"25 августа в 05:20 мск включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" для коррекции орбиты МКС", — сообщается в Telegran-канале госкорпорации.

В результате, по предварительным данным, теперь орбита составляет 416,77 км над поверхностью Земли. Увеличили её, чтобы создать условия для стыковки с пилотируемым "Союзом МС-22" и для приземления "Союза МС-21".

Запуск "Союза МС-22" запланирован на 21 сентября с Байконура. На этом корабле на МКС полетят Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Франциско Рубио.