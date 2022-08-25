"Перетягивание каната": Позицию Макрона и Шольца по Украине противопоставили "ястребам"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон противостоят европейским "ястребам" по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет обозреватель Politico Муджтаба Рахман.

Он отмечает, что эти два политика вынуждены скрывать свою позицию от стран Центральной и Восточной Европы. Дело в том, что она заключается в стремлении быстрее добиться переговоров.

"За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой", — пишет Рахман.

Он сомневается, что, пока США поддерживают продолжение военных действий на Украине, Макрон и Шольц решатся говорить открыто о своей позиции.